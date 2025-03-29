В Днепре после атаки дронов остаются в больницах 13 человек, 4 — погибли

Массированный удар по Днепру: 4 погибших, 21 раненый, масштабные разрушения

В результате массированной атаки российских беспилотников на Днепр в ночь на 29 марта, по состоянию на утро субботы, в больницах остаются 13 пострадавших. От российских ударов погибли 4 мирных жителя.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«По информации на утро всего пострадал 21 человек. Самому молодому среди них — 19 лет. Самому старшему — 74. В больницах остаются 13 пострадавших. Медики рядом, оказывают всю необходимую помощь», — отметил Лысак в Telegram.

Огнем уничтожены четыре частных дома, еще по меньшей мере десять повреждены. Повреждены и несколько многоэтажек, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Разбиты десятки автомобилей, есть уничтоженные мотоциклы.

«Горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Повреждены две единицы пожарно-спасательной техники», — уточнили в спасательной службе.

Утром оккупант возобновил атаки: зафиксированы удары дронов-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района, а также по Межевской громаде Синельниковского района. В последнем случае повреждена крыша жилого дома.