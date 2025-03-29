Обновлено в 13.00.

Количество пострадавших в Кривом Роге увеличилось до семи. Из них трое — госпитализированы.



Ранее российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами, сообщил глава Криворожской МВА Александр Вилкул. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.



В результате удара пока известно о пяти раненых, все — в среднем состоянии тяжести.



«Ракетный удар в плотной городской застройке. Все работаем», — уточнил Вилкул.



По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, повреждены многоэтажки и частные дома, школа, автомойка.