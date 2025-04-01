В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года

По сравнению с ноябрем прошлого года захваты украинской территории армией РФ упали в шесть раз. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала DeepState.

Отмечается, что а март российские военные оккупировали 133 кв. километров украинской территории — этот показатель сопоставим с апрелем и июнем 2024 года.

Также идет падение результативности войск РФ. По сравнению с ноябрем прошлого года месячные потери территории упали почти в 6 раз, говорится в сообщении.

В то же время, интенсивность на Покровском направлении начала существенно расти во второй половине марта и вышла на уровень конца 2024 года, отмечают аналитики DeepState.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов.