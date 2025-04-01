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В Херсонской громаде изменили время комендантского часа

01 апреля 2025, 16:25

В Херсонской громаде изменили время комендантского часа

С сегодняшнего дня в Херсонской громаде изменилось время комендантского часа. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

«Соответствующий приказ подписан. Теперь комендантский час продлится с 21:00 до 05:00», — отметил он.

Мрочко также напомнил, что в это время жителям запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Ранее российские оккупационные войска подвергли артиллерийскому обстрелу центральную часть Херсона. 

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