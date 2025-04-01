В Херсонской громаде изменили время комендантского часа

С сегодняшнего дня в Херсонской громаде изменилось время комендантского часа. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«Соответствующий приказ подписан. Теперь комендантский час продлится с 21:00 до 05:00», — отметил он.



Мрочко также напомнил, что в это время жителям запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Ранее российские оккупационные войска подвергли артиллерийскому обстрелу центральную часть Херсона.