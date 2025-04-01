ВСУ остановили и уничтожили штурмовую колонну техники российских войск на Новопавловском направлении

Удар по российской технике на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео

Российские войска попытались воспользоваться плохой погодой на Новопавловском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



На прорыв украинских оборонных укреплений россияне выдвинулись в составе трех БМП с пехотой и большого количества мотоциклов.



«Однако застать наших защитников неожиданно оккупантам не удалось. Колонну техники заранее обнаружили, остановили и выжгли. Еще немного времени понадобилось, чтобы разобраться с остатками вражеской пехоты, которая разбежалась по посадкам», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинские войска продвинулись на Торецком направлении.