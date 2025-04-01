«Напоминает фильм "Безумный Макс"»: в ВСУ объяснили, почему военные РФ используют электросамокаты на фронте

Российские оккупанты на электросамокатах. Фото: кадр из видео

Армия РФ для атак на фронте использует всю технику. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, у россиян большое количество совершенно разной импровизированной техники.



«Очевидно, что электросамокаты – это не по полю, а скорее по дороге, но в принципе они используют все. И чем больше времени, тем больше разных средств совершенно неожиданных для зоны боевых действий. Мы видели атаку на 40 мотоциклах на Лиманском направлении около недели назад. Мы видели баги, квадроциклы и электросамокаты. Мы видели танки Т-55, переоборудованные для доставки пехоты на позиции. Хотя Т-55 – это очень старый танк, реально очень старый. Они используют очень разные средства доставки пехоты на позиции, в первую очередь потому что они экспериментируют с тем, как пройти украинские дроны», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что у ВС РФ также действительно начал заканчиваться транспорт.



«Есть такой факт, что у них с техникой начались проблемы. Видно это в первую очередь не по импровизированному транспорту, а по более активному применению гражданских автомобилей – раньше у них такого не было. Но мы также видим, что они пытаются использовать все. Война иногда напоминает фильм «Безумный Макс». Попытки продвигаться на импровизированных транспортных средствах не очень работают. Это, скорее всего, от отчаяния. Они, скажем так, ищут ключ к полю боя. Пока не находят», – добавил он.

Напомним, что ВСУ не дали армии РФ под прикрытием тумана прорваться на Краматорском направлении, вся техника россиян уничтожена.