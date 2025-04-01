Украинские военные уничтожают элитные подразделения российских десантников в Часов Яре – ВСУ

Удар по российским оккупантам в Часов Яре. Фото: кадр из видео

Российская армия продолжает атаковать Часов Яр и бросает в бой новые силы, несмотря на большие потери. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Захватчики прячутся в норах, посадках, накапливаются в руинах домов и даже притворяются «боевыми водолазами».



Бойцы 24-й механизированной бригады ВСУ вместе с нацгвардейцами и другими подразделениями Сил обороны Украины уничтожают элитные подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ.



«Если штурмовики врага не попадают под артиллерию, их уничтожают минометчики. А тех, кого не достали минами – добивают операторы FPV-дронов точными ударами и сбросами. Ну а тем, кому удается добраться до наших позиций, уже не оставляет шансов пехота», – сказали в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что ВСУ не дали армии РФ под прикрытием тумана прорваться на Краматорском направлении, вся техника россиян уничтожена.