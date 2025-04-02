ПВО на юге Украины сбила 10 вражеских дронов за ночь

Работа ПВО на юге. Фото: кадр из видео

В ночь на 2 апреля 2025 года воины мобильных огневых групп 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» успешно уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА. Среди сбитых целей — «Shahed» и беспилотники других типов. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.







Украинские силы ПВО продолжают защищать южные регионы страны, эффективно нейтрализуя воздушные угрозы со стороны оккупантов.

Напомним, силы и средства противовоздушной обороны Украины сбили 41 ударный БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны.