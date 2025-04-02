Известно, сколько бывших осужденных воюют против России

Начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец сообщил, что по состоянию на апрель более восьми тысяч бывших осужденных, среди них — и женщины, и мужчины, присоединились к Силам обороны. Об этом передает информационное издание «Укринформ».



Кроме того, сейчас на рассмотрении около 900 заявлений от осужденных.



В основном условно-досрочно освобожденные граждане пополнили ряды 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи»; 225-го отдельного штурмового полка; 92-й отдельной штурмовой бригады; 93-й механизированной бригады «Холодный Яр»; 95-й отдельной ДШБ; Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.



«На сегодняшний день уже более 8 тыс. мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами», — рассказал Горобец.



По словам заместитель командира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Дмитрия Кулика, бывшие осужденные воюют не просто хорошо, а очень героически. Он отметил, что у бывших осужденных «особенная мотивация».



Ранее мы писали, что по состоянию на 30 мая в Украине 775 осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины, также известно, что в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.



18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные.



Кроме того, с Вооруженными силами Украины заключили контракт семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.