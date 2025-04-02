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Известно, сколько бывших осужденных воюют против России

02 апреля 2025, 14:22

Известно, сколько бывших осужденных воюют против России

Начальник Департамента по вопросам исполнения наказаний Минюста Евгений Горобец сообщил, что по состоянию на апрель более восьми тысяч бывших осужденных, среди них — и женщины, и мужчины, присоединились к Силам обороны. Об этом передает информационное издание «Укринформ».

Кроме того, сейчас на рассмотрении около 900 заявлений от осужденных.

В основном условно-досрочно освобожденные граждане пополнили ряды 1-го отдельного штурмового батальона «Да Винчи»; 225-го отдельного штурмового полка; 92-й отдельной штурмовой бригады; 93-й механизированной бригады «Холодный Яр»; 95-й отдельной ДШБ; Третьей штурмовой, а также некоторых других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

«На сегодняшний день уже более 8 тыс. мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами», — рассказал Горобец.

По словам заместитель командира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло «Да Винчи» Дмитрия Кулика, бывшие осужденные воюют не просто хорошо, а очень героически. Он отметил, что у бывших осужденных «особенная мотивация».

Ранее мы писали, что по состоянию на 30 мая в Украине 775 осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины, также известно, что в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы. 

18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные. 

Кроме того, с Вооруженными силами Украины заключили контракт семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.

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