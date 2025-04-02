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Азаров баллотируется в академики горных наук с «нулем» в научной цитируемости

02 апреля 2025, 22:08

Азаров баллотируется в академики горных наук с «нулем» в научной цитируемости

Азаров баллотируется в академики горных наук с «нулем» в научной цитируемости

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в прошлом возглавлял правительство Виктора Януковича и был одним из основателей «Партии регионов», подал заявку на участие в выборах в члены Российской академии наук по направлению «горные науки». Об этом сообщил проект T-invariant.

Авторы проекта проанализировали наукометрические показатели кандидатов, зарегистрированных на выборах в РАН 2025 года, используя базу данных eLibrary — крупнейшую российскую научную электронную библиотеку, интегрированную с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Как выяснилось, у Николая Азарова полностью отсутствуют научные публикации.

«Трудно вспомнить, когда еще было такое, чтобы в академики баллотировались ученые с индексом Хирша НОЛЬ», — отмечают в T-invariant.

До 2022 года Азаров числился членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, но был исключен. Кроме того, в международной наукометрической базе Scopus информации о нем также не обнаружено.

В конце 2024 года благодаря работе СБУ 14 лет тюрьмы получила соратница Азарова Елена Бережная, которая готовила антиукраинские выступления для постпреда РФ при ООН.

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