Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в прошлом возглавлял правительство Виктора Януковича и был одним из основателей «Партии регионов», подал заявку на участие в выборах в члены Российской академии наук по направлению «горные науки». Об этом сообщил проект T-invariant.



Авторы проекта проанализировали наукометрические показатели кандидатов, зарегистрированных на выборах в РАН 2025 года, используя базу данных eLibrary — крупнейшую российскую научную электронную библиотеку, интегрированную с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).



Как выяснилось, у Николая Азарова полностью отсутствуют научные публикации.



«Трудно вспомнить, когда еще было такое, чтобы в академики баллотировались ученые с индексом Хирша НОЛЬ», — отмечают в T-invariant.



До 2022 года Азаров числился членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины, но был исключен. Кроме того, в международной наукометрической базе Scopus информации о нем также не обнаружено.



В конце 2024 года благодаря работе СБУ 14 лет тюрьмы получила соратница Азарова Елена Бережная, которая готовила антиукраинские выступления для постпреда РФ при ООН.