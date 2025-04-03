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В оккупированном Приморске улицу назвали в честь уголовника

03 апреля 2025, 11:13

В оккупированном Приморске улицу назвали в честь уголовника

В захваченном российскими войсками Приморске Запорожской области оккупанты переименовали одну из улиц в честь Владлена Татарского — бывшего уголовника из Макеевки, который был осуждён за разбой. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своём телеграм-канале.

«В 2014 году боевики "ДНР" захватили колонию, где Татарский отбывал срок за вооружённое ограбление банка, после чего завербовали его в "ополчение"», — отметил журналист.

Напомним, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе, где Татарский проводил «творческий вечер».

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Оккупация переименование улиц Коллаборант Военный преступник

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