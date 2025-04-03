В оккупированном Приморске улицу назвали в честь уголовника

В захваченном российскими войсками Приморске Запорожской области оккупанты переименовали одну из улиц в честь Владлена Татарского — бывшего уголовника из Макеевки, который был осуждён за разбой. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своём телеграм-канале.



«В 2014 году боевики "ДНР" захватили колонию, где Татарский отбывал срок за вооружённое ограбление банка, после чего завербовали его в "ополчение"», — отметил журналист.



Напомним, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошёл взрыв в кафе, где Татарский проводил «творческий вечер».