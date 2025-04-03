Государство усилит поддержку прифронтовых и пограничных громад — Зеленский

На следующей неделе правительство Украины должно утвердить решение о выделении дополнительного финансирования для прифронтовых и приграничных с Россией громад. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с представителями местной власти в Черниговской области.



«Сегодня мы договорились о направлении дополнительных средств на поддержку всех таких громад — находящихся на границе с врагом и в прифронтовых зонах. Уже на следующей неделе чиновники должны принять решение: каждая громада получит ощутимое дополнительное финансирование на наиболее срочные нужды», — отметил глава государства в своём вечернем обращении.

В Славянске Донецкой области планируют израсходовать около миллиона гривен на дорожную разметку. Об этом стало известно из тендера, который был объявлен и опубликован в системе публичных государственных закупок Прозорро 18 марта текущего года.