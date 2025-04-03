Жительницу оккупированного Луганска заключили в колонию на 17 лет

В оккупированном Луганске заключили в колонию на 17 лет женщину, которая якобы была шпионкой СБУ. Женщину зовут Елена Ищук.



Утверждается, что Ищук в октябре 2022 года добровольно собирала сведения о передвижении, местах нахождения и количестве российских военнослужащих и военной техники в Луганске.



По версии «прокуратуры ЛНР», за десять дней осени она отправила «куратору» более 30 фото и координат российских баз в оккупации. Позже на допросе женщина призналась, что снимала технику по дороге на работу и на дачу.

Ранее незаконный «суд» в оккупированном Луганске вынес приговор местной жительнице, обвиненной в «финансировании терроризма и экстремистской деятельности». Члены оккупационной администрации «ЛНР» приговорили ее к 10 годам колонии общего режима.



Так называемая «прокуратура ЛНР» утвердила обвинительное заключение по «уголовному делу» в отношении 21-летнего Артема Куджанова, которого обвиняют «в шпионаже».