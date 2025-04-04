Взрыв автомобиля в Днепре: в больнице скончался местный депутат

Умер Юрий Федько. Фото: пресс-служба партии «Пропозиція»

Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько скончался в больнице. Его машина взорвалась утром, 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Пропозиція».



«Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от «Пропозиции» Юрий Федько умер в больнице», — говорится в сообщении.



Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, сейчас открыто уголовное производство.



Правоохранительные органы отрабатывают три версии:

- преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве;

- неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником;



- профессиональная деятельность.



Справка



Юрий Федько — депутат Самарской районного в городе Днепре совета VII созыва и член политической партии «Пропозиція». Был главой Левобережной администрации Днепровского городского совета.



Ранее мы писали, что в Днепре 4 апреля взорался автомобиль главы Левобережной городской администрации Юрия Федько. В машине он находился вместе с женой. На место выехал заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.