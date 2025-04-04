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Рубио: Трамп не допустит бесконечных переговоров с Россией

04 апреля 2025, 16:30

Рубио: Трамп не допустит бесконечных переговоров с Россией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не станет втягиваться в бесконечные переговоры с Россией, если Кремль будет использовать тактику затягивания. По его словам, в ближайшие недели станет ясно, настроена ли Москва на мир.

Об этом Рубио сказал в пятницу в Брюсселе после участия в заседании министров иностранных дел стран НАТО.

«Мы стремимся к миру. Но если речь идёт о тактике ожидания и затягивания — мы не станем в этом участвовать. Президент Трамп не попадёт в ловушку бесконечных переговоров. Мы скоро узнаем, серьёзна ли Россия в своём намерении положить конец войне. Если да — это будет отлично. Если нет — нам придётся переосмыслить наш подход», — пояснил он.

Госсекретарь подчеркнул, что Дональд Трамп стремится завершить войну как можно скорее — на раннем этапе своего нового срока. США, по его словам, сейчас находятся в поиске условий, на которых обе стороны могли бы согласиться на прекращение боевых действий.

«Мы говорим о неделях, а не месяцах. Если Россия готова — войну можно будет завершить. Если нет — будем продвигать своё предложение. Это будет процесс», — отметил он.

Рубио также выразил убеждение, что окончательное решение должно принять Владимир Путин. «Украина уже проявила готовность к прекращению огня и к переговорам. Теперь очередь за Россией. Ответ должен прозвучать скоро — не через полгода», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, Вашингтон внимательно отслеживает поведение Кремля.

«Мы хотим знать, возможен ли мир. Сейчас мы смотрим не на слова, а на действия России. Именно по действиям мы поймём, серьёзны ли их намерения. Надеюсь, что они готовы», — добавил Рубио.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с членами администрации Трампа в Вашингтоне.

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