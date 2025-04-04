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Украина расширяет грантовую поддержку бизнеса на прифронтовых территориях

04 апреля 2025, 17:23

Украина расширяет грантовую поддержку бизнеса на прифронтовых территориях

Украина расширяет грантовую поддержку бизнеса на прифронтовых территориях

Правительство Украины усиливает поддержку бизнеса в приграничных и прифронтовых регионах. На заседании 4 апреля Кабинет министров принял решение увеличить максимальный размер гранта по программе «Собственное дело» до 500 тысяч гривен для тех, кто уже ведет или планирует начать бизнес в этих областях.

Теперь получить расширенный грант смогут предприниматели из семи новых регионов: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областей. Ранее повышенный лимит был доступен только в Харьковской области. Таким образом, программа теперь охватывает восемь прифронтовых регионов.

«Бизнес в прифронтовых и приграничных с агрессором регионах работает в крайне сложных условиях и нуждается в усиленной поддержке государства. Весной прошлого года мы увеличили размер микрогранта для Харьковщины — и это дало отличный результат. Если во втором полугодии 2023 года регион был лишь во второй десятке по количеству выданных грантов и созданных рабочих мест, то во втором полугодии 2024 года эти показатели почти удвоились. Предприниматели получили 402 гранта на 173 млн грн, что позволило создать 706 новых рабочих мест. Сегодня мы масштабируем этот опыт на все прифронтовые области», — заявила первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Для получения гранта нужно создать от одного до двух рабочих мест — в зависимости от суммы. Средства можно потратить на покупку или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Подавать заявки могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть своё дело.

Кроме того, Кабмин расширил перечень винодельческой продукции, на производство и сбыт которой теперь тоже можно получить грант. Также уточнены категории получателей среди ветеранов и членов их семей.

Заявка подаётся через портал «Дія» вместе с бизнес-планом. Программа администрируется Государственной службой занятости.

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Программа «Собственное дело» предусматривает микрогранты от 50 до 250 тыс. грн на запуск или развитие бизнеса. Подать заявку могут как опытные предприниматели, так и новички. Для получения суммы свыше 75 тыс. грн необходимо создать от одного до двух рабочих мест.

Молодые украинцы до 25 лет могут претендовать на грант до 150 тыс. грн без обязательства создавать рабочие места, при условии регистрации ФОП.

Подробности о программе — на официальном сайте «Собственное дело».

 

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