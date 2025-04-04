Авиация ВСУ уничтожила пункт управления оккупантов

Результат «прилета» GBU-62 по ПУ россиян. Фото: кадр из видео

Украинская авиация продолжает активную работу на всех направлениях. Экипаж МиГ-29 с помощью высокоточных бомб GBU-62 уничтожил командный пункт одного из полков российских войск. Об этом сообщили бойцы ВС ВСУ в блоге «Соняшник».



Всего с начала суток произошло 81 боевое столкновение. На Купянском направлении украинские военные успешно остановили две попытки противника продвинуться в районе Загрызово.

Места попаданий GBU-62. Фото: кадр из видео

Кроме того, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов, а также уничтожили два пункта управления БпЛА, две артиллерийские установки и командно-наблюдательный пункт врага.