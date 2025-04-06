Россияне атаковали Киев баллистикой: зафиксированы пожары, есть пострадавшие

В результате ракетной атаки россиян в Киеве возникли пожары в нескольких районах города. Фото: ГСЧС

Около 5 часов утра 6 апреля Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения войсками РФ баллистического вооружения. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, восточных и северных областей страны.

Через несколько минут в Киеве прогремели первые взрывы.

Еще серия взрывов прогремела в столице в течение следующих нескольких минут. Также было громко в Киевской области — предварительно, там работала противовоздушная оборона.

Вскоре стало известно, что россияне направили на город до 10 баллистических ракет. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Около 05:17 часов городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях атаки по столице. По его информации, в Дарницкий район столицы местные вызвали скорую помощь.

Также медиков вызвали жители Оболонского района столицы.

Около 05:30 в КГВА сообщили о пожарах, вызванных атакой по столице. Они вспыхнули в Дарницком и Оболонском районах города.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил пожары в столице в результате ракетного обстрела. По его информации, обломки упали в двух местах в Оболонском районе.

Около 05:45 часов Кличко уточнил информацию. По его данным, в столице есть пострадавшие в результате обстрела. Также пожар зафиксирован в Соломенском районе Киева.

Около 06:20 городской голова сообщил о еще одном пожаре в столице — он возник в Дарницком районе.

Количество пострадавших в результате атаки по Киеву возросло до трех — все из Дарницкого района. Также мэр информировал о поврежденных автомобилях.

Экстренные службы в столице работают над ликвидацией последствий обстрела. В то же время воздушная тревога продолжается из-за угрозы применения крылатых ракет ВС РФ.