В Кремле анонсировали новые переговоры с США

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Фото: Интерфакс

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев сделал новое заявление относительно переговоров с США. Чиновник Путина сказал, что новые контакты состоятся уже в ближайшие дни.

Об этом сообщают российские СМИ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что новые контакты между Россией и США могут пройти уже на следующей неделе.

При этом он не уточнил, где именно и в какой день состоятся эти контакты. Также Дмитриев не ответил, будет ли он присутствовать на новых переговорах России с США.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев 2 апреля встречался в Вашингтоне со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Для этого Соединенные Штаты даже временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Госдепартамент мог выдать ему необходимую визу для приезда в американскую столицу.