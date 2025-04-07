Беременная женщина и малыш пострадали из-за обстрела Херсона

Беременная женщина с ребенком пострадали из-за артобстрела ВС РФ. Фото: кадр из видео

В результате утреннего артобстрела Херсона российскими войсками в больницу была доставлена беременная 31-летняя женщина и её почти двухлетний ребёнок. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.







«У херсонки 1993 года рождения — взрывная травма и гематома головы. Медики оказывают ей и ребёнку необходимую помощь», — отметил Мрочко.



По данным следствия, около 09:00 утра 7 апреля российская армия снова обстреляла Херсон из артиллерии. Во время удара женщина с ребёнком находились дома.



Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).