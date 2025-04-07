ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки

ВСУ получили новый робот D-21-12R. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации новый наземный роботизированный комплекс украинского производства — D-21-12R, сообщает оборонное ведомство.



Этот робот оснащен крупнокалиберным пулеметом и способен выполнять широкий спектр задач, включая наблюдение, патрулирование, огневую поддержку, поражение живой силы и легкобронированной техники противника.



Комплекс обладает высокой проходимостью, позволяющей ему преодолевать бездорожье, трясину и неглубокие водные препятствия.



Оператор комплекса может управлять им на значительном расстоянии, находясь в защищенном укрытии, что повышает безопасность использования робота на передовой.

Ранее ВСУ приняли на вооружение украинский наземный робот «Лють».