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ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки

07 апреля 2025, 13:03

ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки

ВСУ получили новый робот D-21-12R. Фото: Минобороны Украины ВСУ получили новый робот D-21-12R. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации новый наземный роботизированный комплекс украинского производства — D-21-12R, сообщает оборонное ведомство.

Этот робот оснащен крупнокалиберным пулеметом и способен выполнять широкий спектр задач, включая наблюдение, патрулирование, огневую поддержку, поражение живой силы и легкобронированной техники противника.

Комплекс обладает высокой проходимостью, позволяющей ему преодолевать бездорожье, трясину и неглубокие водные препятствия.

Оператор комплекса может управлять им на значительном расстоянии, находясь в защищенном укрытии, что повышает безопасность использования робота на передовой.

Ранее ВСУ приняли на вооружение украинский наземный робот «Лють».

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