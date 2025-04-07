Главное за день: Россия атаковала Константиновку. В Донецку засудили подростка за «госизмену»

Общество



В оккупированной Луганской области неутешительные последствия принудительной мобилизации ощутимы не только для отдельных специальностей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, потребность рынка труда составляет около 12 000.



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил 17-летнего жителя Докучаевска к 6,5 годам заключения по делу о «госизмене».



Боевые действия



Российские войска нанесли девять авиаударов по Константиновской громаде, один человек погиб, ещё один — получил ранения. Повреждены два административных здания предприятий, складское помещение, частные дома, фасады учебного заведения и магазина, а также линии электросети. В селе Токаревка Вторая в Харьковской области один человек погиб, еще двое пострадали. В Херсоне ранены беременная 31-летняя женщина и ее почти двухлетний ребенок.



В сети опубликовали видео момента удара возле ресторана RoseMarine в Кривом Роге. На кадрах с трёх ракурсов видно, что во время взрыва в заведении находилось немного людей. Некоторые из них сидели на летней площадке на улице. Ранее Минобороны РФ заявляло, что якобы в этом ресторане проходило совещание украинских военных, включая командование ВСУ и западных инструкторов.



По данным американского Института изучения войны, украинские войска недавно продвинулись в Луганской области к западу от села Макеевка.