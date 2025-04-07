Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Россия атаковала Константиновку. В Донецку засудили подростка за «госизмену»

07 апреля 2025, 23:00

Главное за день: Россия атаковала Константиновку. В Донецку засудили подростка за «госизмену»

Общество

В оккупированной Луганской области неутешительные последствия принудительной мобилизации ощутимы не только для отдельных специальностей, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. По его словам, потребность рынка труда составляет около 12 000.

Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил 17-летнего жителя Докучаевска к 6,5 годам заключения по делу о «госизмене».

Боевые действия

Российские войска нанесли девять авиаударов по Константиновской громаде, один человек погиб, ещё один — получил ранения. Повреждены два административных здания предприятий, складское помещение, частные дома, фасады учебного заведения и магазина, а также линии электросети. В селе Токаревка Вторая в Харьковской области один человек погиб, еще двое пострадали. В Херсоне ранены беременная 31-летняя женщина и ее почти двухлетний ребенок.

В сети опубликовали видео момента удара возле ресторана RoseMarine в Кривом Роге. На кадрах с трёх ракурсов видно, что во время взрыва в заведении находилось немного людей. Некоторые из них сидели на летней площадке на улице. Ранее Минобороны РФ заявляло, что якобы в этом ресторане проходило совещание украинских военных, включая командование ВСУ и западных инструкторов.

По данным американского Института изучения войны, украинские войска недавно продвинулись в Луганской области к западу от села Макеевка.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Россия атаковала Константиновку. В Донецку засудили подростка за «госизмену»
21:57
На оккупированной Луганщине кадровый дефицит из-за мобилизации в армию РФ: ситуация катастрофическая – ОВА
17:07
В оккупированном Донецке подростка приговорили к 6,5 годам за «госизмену»
23:00
Главное за день: Атака дронов на Киев. В Кремле анонсировали новые переговоры с США
14:12
Из России, Беларуси и с оккупированных территорий Украина вернула 45 человек — Лубинец
23:00
Главное за день: Как выглядит стадион «Шахтер» в Донецке. РФ снова атаковала Кривой Рог
14:45
Пожарный и коммунальщики ранены под обстрелами в оккупации на Донбассе
12:00
Как выглядит стадион «Шахтер» в оккупированном Донецке — фото
23:17
Главное за день: Удар по Кривому Рогу. Оборона в районе шахт в Торецке
17:13
В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ
16:07
В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина
12:01
На Луганщине оккупанты запретили несовершеннолетним ночью выходить из дома: «ЛНР» приняла «закон» – ОВА
11:29
Оккупанты в Луганской области угрожают выселением украинцам
23:24
Главное за день: Удар по Харькову. Зеленский заявил о «возможных компромиссах»
22:31
Жительницу оккупированного Луганска заключили в колонию на 17 лет
19:20
В Горловке молодой парень без прав сбил девочку и скрылся
23:22
Главное за день: РФ ударила по Харькову и Кривому Рогу. Эвакуация из опасных зон
19:45
Бывшего «мэра» оккупированного Енакиево обвиняют во взятке 15 миллионов рублей
16:17
Бездомные собаки нападают на мариупольцев
14:58
Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Мелитополе
все новости
23:00
Главное за день: Россия атаковала Константиновку. В Донецку засудили подростка за «госизмену»
22:56
Украинские беспилотники за 12 часов поразили сразу три российские системы ПВО в Курской области
22:25
В Часов Яре российские военные наступают по телам своих сослуживцев – ВСУ
21:57
На оккупированной Луганщине кадровый дефицит из-за мобилизации в армию РФ: ситуация катастрофическая – ОВА
21:34
На Покровском направлении против украинских войск действует фактически российская общевойсковая армия – ВСУ
20:46
ВСУ поразили российскую систему ПВО в Луганской области: ее стоимость – 100 миллионов долларов
20:13
Украинские морпехи остановили наступление российской армии под Покровском: кадры
19:21
«Ее необходимо спасать»: на Лиманском направлении ситуация для ВСУ обостряется – DeepState
18:33
Обстрел Константиновки: ранена 9-летняя девочка, семья которой после эвакуации вернулась в город
18:08
Российская авиация ударила по Золочевской громаде четырьмя КАБами
18:00
ВСУ продвинулись в Луганской области – ISW
17:29
В ВСУ рассказали, какую цену платит Россия за продвижение на Донбассе и Харьковщине
17:07
В оккупированном Донецке подростка приговорили к 6,5 годам за «госизмену»
16:40
МиГ-29 ВСУ ударил по штабу оккупантов в Курской области
16:17
Российская армия продвинулась под Покровском и на Новопавловском направлении – DeepState
15:13
РФ нанесла девять авиаударов по Константиновской громаде
14:37
В сети появилось видео удара по ресторану RoseMarine в Кривом Роге
13:58
ВСУ уничтожили гаубицы и склады противника точными ударами
13:18
СБУ разоблачила 7 несовершеннолетних поджигателей, действовавших по заказу РФ
13:03
ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки
все новости
ВИДЕО
Российский ЗРК «Бук-М3» в Курской области. Фото: кадр из видео Украинские беспилотники за 12 часов поразили сразу три российские системы ПВО в Курской области
07 апреля, 22:56
Российские оккупанты в Часов Яре. Фото: кадр из видео В Часов Яре российские военные наступают по телам своих сослуживцев – ВСУ
07 апреля, 22:25
Российский ЗРК «Бук-М3» на Луганщине. Фото: кадр из видео ВСУ поразили российскую систему ПВО в Луганской области: ее стоимость – 100 миллионов долларов
07 апреля, 20:46
Российская пехота под Покровском. Фото: кадр из видео Украинские морпехи остановили наступление российской армии под Покровском: кадры
07 апреля, 20:13
Авиаудар МиГ-29 ВСУ по штабу оккупантов в Курской области. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ ударил по штабу оккупантов в Курской области
07 апреля, 16:40
Видео из ресторана, где якобы собралось командование ВСУ и западные инструкторы. Фото: кадр из видео В сети появилось видео удара по ресторану RoseMarine в Кривом Роге
07 апреля, 14:37

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор