Российские военные погибли при разминировании снаряда в Запорожской области

Двое военнослужащих оккупационной армии РФ погибли при разминировании снаряда в Запорожской области. Об этом сегодня сообщает издание ASTRA.

Отмечается, что накануне в районе оккупированного села Орлянское в Запорожской области трое российских военных пытались разминировать фугасный снаряд.

Во время разминирования снаряд взорвался — двое погибли на месте, один пострадал, пишет ASTRA.

От чего именно был снаряд, неизвестно.