Войска РФ за сутки 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области: есть пострадавший

Последствия обстрела Лиманской громады в Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска оккупационной армии РФ 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 11 апреля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады ранен человек, поврежден дом; в Ямполе разрушен дом и повреждено админздание.

С линии фронта эвакуировано 209 человек, в том числе 67 детей, отметил Филашкин.