Войска РФ подтягивают опытных дроноводов на Донбасс

Линия боевого соприкосновения в Донецкой области. Фото: deepstatemap

С Курского направления на Донбасс российские войска постепенно подтягивают опытные подразделения дроноводов, которые значительно расширились за время операции на Курщине. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».



Отмечается, что подразделения перебрасываются на несколько направлений и пытаются выбивать логистику на линии боевого соприкосновения (ЛБС).



«Они используют как дроны на оптоволоконных кабелях, так и стандартные. Если все подразделения россиян со временем перебросят на Донбасс, ситуация может осложниться», — говорится в сообщении.



Кроме того, некоторые подразделения противника освоили производство оптоволоконных катушек для FPV-дронов.