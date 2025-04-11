Специальный посланник Трампа сегодня собирается встретиться с Путиным — СМИ

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сегодня прилетел в Россию. Фото: РТН

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию и, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 11 апреля. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источник и данные FlightRadar.

Издание отмечает, что это будет третья встреча Уиткоффа с Путиным в то время, как президент США Дональд Трамп продвигает идею прекращения огня в войне между Россией и Украиной.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что спецпосланник Трампа Уиткофф прилетел в Россию.

«Если будет встреча Путина с Уиткоффом, мы сообщим», — заявил он.

Ранее ТАСС сообщил, что Путин отправился в «региональную поездку».

По данным сервиса Flight Radar, самолет, на котором Уиткофф до этого летал в Россию, приземлился в Санкт-Петербурге.

Позже Песков сообщил, что Путин 11 апреля «будет работать в Санкт-Петербурге».