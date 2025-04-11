Россия запускает конкурс для боевиков на оккупированных территориях

Оккупанты продолжают интегрировать «героев СВО» в структуры власти на временно оккупированных территориях (ВОТ), сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



На этих территориях Россия запустила «кадровый конкурс», чтобы привлечь к управлению боевиков и наёмников, которые воевали против Украины. Более 1800 человек уже подали заявки: писали пропагандистские эссе, сдавали тесты, а некоторые получили «льготы» за участие в боевых действиях.



На самом деле это не конкурс, а процесс легализации террористов во власти. Так РФ расставляет на руководящие должности исполнителей преступных приказов, чтобы укрепить контроль и усилить репрессии против местных жителей.