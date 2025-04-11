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ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ со сгоревшим «Бобиком»

11 апреля 2025, 13:33

ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ со сгоревшим «Бобиком»

ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ. Фото: кадр из видео

На видео попали более десятка уничтоженных солдат РФ, которые лежат вокруг сгоревшего штурмового «Бобика», где также находятся сгоревшие оккупанты. Видео обнародовали «Гострі Картузи» 2-го отдельного подразделения ЦСН «Омега».
 
«Целая группа российских террористов была разбита украинскими воинами. Поддавшись на пропаганду о том, что в ВСУ всё очень плохо и нужно успеть намародёрить, эти люди взяли оружие и пошли на чужую землю. Теперь же они, обугленные и растерзанные, лежат под открытым небом и кормят мух», — говорится в сообщении.

Ранее украинский истребитель уничтожил под Херсоном командный пункт российских оккупационных войск.

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