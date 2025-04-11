Более полусотни граждан Китая прошли через пункт отбора, где заключают контракты с Минобороны РФ — СМИ

Воевавший на стороне России гражданин Китая попал в плен ВСУ. Фото: СБУ

Через московский пункт отбора, где заключают контракты с российским Минобороны, прошел 51 гражданин Китая. Это удалось выяснить изданию «Важные истории».

С июня 2023 по май 2024 года через московский пункт отбора на военную службу по контракту прошел как минимум 51 гражданин Китая, сообщает издание, получив данные о наборе на контракт.

По данным журналистов, граждане Китая в этот период приходили записываться на войну каждый месяц. Большинство китайцев, как установили журналисты, прилетали в Москву незадолго до обращения в пункт отбора — некоторые за два дня, как минимум семеро — за день, еще один — в тот же день.

Отмечается, что самому молодому китайскому контрактнику, как выяснили «Важные истории», было 20 лет, самому старшему — 51 год. Судьба большинства из них неизвестна, но как минимум один погиб — об этом сообщали украинские СМИ.

Эксперт Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и китаист Темур Умаров предполагает, что, учитывая небольшое количество китайских граждан, оказавшихся в рядах российской армии, правительство КНР могло не знать об их участии в войне, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела очередной допрос военнослужащего из Китая, взятого в плен на Донетчине. Он воевал в составе российских подразделений. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский, разместив видео допроса на своей странице в социальной сети.

По данным СБУ, пленный китаец рассказал, что служил под командованием российского офицера, который отдавал приказы.