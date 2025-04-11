Трамп установил Путину крайний срок для достижения перемирия в Украине — Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием значительного прогресса в переговорах в течение последних недель. Согласно источнику американского издания Axios, Трамп даже заявил, что был «разъярен» комментариями Путина по Украине.

По информации издания, если до конца апреля не будет достигнуто прекращение огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России, используя свои полномочия или обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое санкционное законодательство.

«Мы достаточно быстро узнаем, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир. Надеюсь, что так», — заявил государственный секретарь Марко Рубио на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Ранее отмечалось, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля.

По информации Axios, это будет третья встреча между Уиткоффом и Путиным в рамках усилий Трампа по достижению прекращения огня в войне между Россией и Украиной.

На прошлой неделе Уиткофф принимал в Вашингтоне посланника Путина Кирилла Дмитриева, пытаясь преодолеть тупик. Хотя Украина согласилась на предложение Трампа о безусловном прекращении огня, а затем и на планы менее масштабного морского перемирия, Россия выдвинула ряд новых требований, включая отмену некоторых американских санкций.

«Мы добиваемся прогресса. Надеемся, что мы приближаемся к достижению соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — сказал Трамп в четверг во время заседания Кабинета министров.

США и Россия в четверг осуществили обмен заключенными, который включал освобождение гражданки США и России Ксении Карелиной. Переговоры по этому соглашению были результатом предыдущей встречи Уиткоффа и Путина в марте.