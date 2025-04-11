На фоне визита Уиткоффа в Россию Трамп требует от Москвы прекращения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Россия должна начать действовать для прекращения боевых действий против Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.



«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнут, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом!», — написал Трамп.



Комментарий Трампа прозвучал на фоне визита в Россию специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По данным BBC, в пятницу Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Кремль подтвердил, что темой разговора стала война в Украине.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит Уиткоффа — это возможность донести до Трампа «позицию России». В то же время он подчеркнул, что «встреча не является судьбоносной», и «не стоит ожидать значительных прорывов».



По информации российских медиа, в рамках своего визита Уиткофф также провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Встреча состоялась в отеле «Гранд-Европа» в Санкт-Петербурге.



Как сообщалось, Трамп выразил недовольство отсутствием значительного прогресса в переговорах в течение последних недель.