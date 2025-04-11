По 14 лет тюрьмы: экс-спасателей из Лимана заочно осудили за работу на «ДНР»

В Донецкой области суд заочно приговорил трех бывших сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к 14 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Осужд6нные также лишены права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 12 лет, с конфискацией имущества.



Речь идет о прапорщике, младшем сержанте и рядовом службы гражданской защиты из 69-й пожарно-спасательной части 21-го отряда ГСЧС в Донецкой области. После захвата Лиманской громады российскими войсками в мае 2022 года они отказались от эвакуации и добровольно перешли на сторону оккупантов.



Два водителя-спасателя и диспетчер устроились на аналогичные должности в так называемый «пожарно-спасательный отряд города Красный Лиман», который подчинялся фейковому «министерству по делам гражданской защиты» группировки «ДНР».



По данным следствия, они сознательно выбрали службу в интересах государства-агрессора, исполняли указания оккупационной администрации, участвовали в совещаниях и подписывали незаконные документы.



После деоккупации региона они скрылись вместе с членами оккупационных властей. В настоящее время экс-сотрудники уволены с украинской службы и находятся в розыске.

Перед судом предстанут восемь украинцев-участников российских войск, задержанных в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.



Двум правоохранителям в Донецкой области заочно предъявлено подозрение в государственной измене. Оба — из Мариуполя, который на данный момент оккупирован российской армией.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.



Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.



В ноябре 2024 года в Донецкой областной прокуратуре рассказали, почему прокурор отказался от кассационной жалобы в деле электрика из Лимана Донецкой области Дмитрия Герасименко. Как сообщалось в начале ноября, судьи Верховного суда закрыли кассационное производство. Теперь решение об условном сроке Герасименко окончательное и не подлежит обжалованию.



