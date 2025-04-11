Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд

Гражданину Украины, проживающему в оккупированной Горловке, заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).



По данным следствия, мужчина остался в Горловке после ее захвата российскими военными в 2014 году. В начале 2023 года он стал работать так называемым «военкором» на одном из российских пропагандистских интернет-ресурсов, а также ведет собственный Telegram-канал.



Подозреваемый активно поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину, транслирует антиукраинский контент и распространяет искаженную информацию о ситуации на фронте. В своих материалах он публикует фейки о действиях украинских военных, направленные на дискредитацию Сил обороны.



Кроме того, фигурант организует сборы средств якобы на экипировку и вооружение российской армии — именно той, которая ежедневно атакует Донецкую область, нанося удары по жилым районам и убивая мирных жителей, отметили в прокуратуре.

Следователи полиции под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры установили личности пятерых боевиков стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка группировки «ЛНР». Во время оккупации села Довгалевка в Изюмском районе они пытали и грабили местных жителей, отмечает следствие.