Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»

11 апреля 2025, 22:16

Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»

Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»

Американский спецпосланник Стив Уиткофф предложил передать России право собственности на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области как условие для прекращения огня в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, инициатива прозвучала во время встречи Уиткоффа с Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась меньше чем через 48 часов после его неформальных переговоров с подсанкционным российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне на прошлой неделе.

Уиткофф назвал передачу территорий «самым быстрым путем к миру». Однако его предложение вызвало резкую реакцию как в Вашингтоне, так и в Киеве.

Генерал Кит Келлог, который также является президентским посланником по вопросам Украины, выступил против подобных инициатив, подчеркнув: «Киев не согласится на одностороннюю передачу территорий».

По данным Reuters, идея Уиткоффа вызвала беспокойство в Белом доме и была раскритикована рядом членов Конгресса США, а факт его контактов с подсанкционным лицом — отдельно привлек внимание юристов и аналитиков.

На фоне срыва договоренностей о частичном прекращении огня Дональд Трамп, по сообщениям источников, продолжает настаивать на заключении мирного соглашения до мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Россия должна начать действовать для прекращения боевых действий против Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Комментарий Трампа прозвучал на фоне визита в Россию специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По данным BBC, в пятницу Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Кремль подтвердил, что темой разговора стала война в Украине.

По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп Стив Уиткофф
Прочее
мирное урегулирование территориальные претензии

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
08:03
Российские войска оккупировали Александрополь в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Росармия ударила по Житомирщине и Никополю. Славянская ТЭС больше не в строю
22:38
Для россиян или для местных? В оккупации строят ипотечное жилье
21:47
Пассажирское сообщение с оккупированных территорий под угрозой — в Кремле жалуются на диверсии
14:22
В РФ заявили о готовности запустить пассажирские поезда между Донецком, Мариуполем и Москвой
12:35
Кадры разрушенной Красногоровки: город превращён в мертвые развалины
12:23
На оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья, Херсонщины и Крыма начался призыв в ряды армии РФ
11:49
На Луганщине оккупанты закрыли на въезд прифронтовое Сватово: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Атака на Днепр и Харьков. Наступление на Сумскую и Харьковскую области
19:45
«ДНР» разыскивает шестерых граждан Непала — вероятно их завербовали на войну
18:48
Взрыв в жилом районе оккупированного Донецка: погибли мальчики 11 и 14 лет
16:50
Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей
15:41
Скорая не доедет, автобус не пройдет: ремонт мостов изолировал пригород оккупированного Луганска
14:17
Армия РФ усилила наступательные операции по всей линии фронта — CNN
13:00
В Новой Каховке коммунальщиков заставляют зарисовывать номера домов
12:42
В оккупированном селе на Бердянщине от взрыва погибли двое детей
11:48
Пушилин приказал призывать мужчин 18-30 лет ВОТ Донетчины в армию РФ
все новости
23:00
Главное за день: «Безхозные» квартиры в оккупации. У Трампа предложили РФ земли Украины
22:47
Покровск умирает: особенно тяжело приходится старикам ►
22:16
Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»
21:30
Учет «бесхозного» жилья в оккупации: почему местные жители не могут попасть в свои квартиры
20:40
Молодежь Украины возвращается: история Оксаны и Андрея, прошедших путь из оккупации
19:45
Удары по миллионам долларов: как дроны полка Nemesis сжигают технику России
19:00
Фейки, пропаганда и помощь оккупантам: «военкора» из Горловки ждет суд
18:30
Зеленский на «Рамштайне»: Украине нужны 10 Patriot и четкие гарантии безопасности
18:00
По 14 лет тюрьмы: экс-спасателей из Лимана заочно осудили за работу на «ДНР»
17:30
На фоне визита Уиткоффа в Россию Трамп требует от Москвы прекращения войны
17:17
Жители Краматорска получат более 380 млн гривен по программе «єВідновлення»
17:07
Пытки, допросы, мародерство: пятерых боевиков «ЛНР» подозревают в военных преступлениях на Харьковщине
16:45
Зеленский ввел новые санкции против пропагандистов и «теневого флота» России
16:08
РФ ударила по жилым кварталам Херсона, есть раненые
16:07
В Краматорске врач требовал взятку с военного за назначение группы инвалидности: его задержали
15:32
В поддержку Украины создаётся новая коалиция в сфере РЭБ — Рустем Умеров
15:21
Трамп установил Путину крайний срок для достижения перемирия в Украине — Axios
14:48
Более полусотни граждан Китая прошли через пункт отбора, где заключают контракты с Минобороны РФ — СМИ
14:00
Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её
13:33
ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ со сгоревшим «Бобиком»
все новости
ВИДЕО
РФ ударила по жилым кварталам Херсона, есть раненые. Фото: кадр из видео РФ ударила по жилым кварталам Херсона, есть раненые
11 апреля, 16:08
Поврежденная FPV-дроном САУ М109 ВСУ. Фото: кадр из видео Российский дрон повредил САУ М109, но не уничтожил её
11 апреля, 14:00
ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ. Фото: кадр из видео ВСУ ликвидировали десяток солдат РФ со сгоревшим «Бобиком»
11 апреля, 13:33
Одесская трасса М-14 временно заблокирована. Фото: кадр из видео Одесская трасса М-14 временно заблокирована из-за гололедицы
11 апреля, 11:15
Под Херсоном украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт ВС РФ. Иллюстративное фото Украинский истребитель уничтожил под Херсоном командный пункт россиян
11 апреля, 10:26
Полк «СКАЛА» сорвал наступление оккупантов на Покровск. Фото: кадр из видео Полк «СКАЛА» сорвал наступление РФ на Покровском направлении
11 апреля, 09:59
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор