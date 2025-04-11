Reuters: Спецпосланник Трампа предложил передать Кремлю территории Украины «ради мира»

Американский спецпосланник Стив Уиткофф предложил передать России право собственности на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области как условие для прекращения огня в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



По информации агентства, инициатива прозвучала во время встречи Уиткоффа с Дональдом Трампом в Белом доме, которая состоялась меньше чем через 48 часов после его неформальных переговоров с подсанкционным российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне на прошлой неделе.



Уиткофф назвал передачу территорий «самым быстрым путем к миру». Однако его предложение вызвало резкую реакцию как в Вашингтоне, так и в Киеве.



Генерал Кит Келлог, который также является президентским посланником по вопросам Украины, выступил против подобных инициатив, подчеркнув: «Киев не согласится на одностороннюю передачу территорий».



По данным Reuters, идея Уиткоффа вызвала беспокойство в Белом доме и была раскритикована рядом членов Конгресса США, а факт его контактов с подсанкционным лицом — отдельно привлек внимание юристов и аналитиков.



На фоне срыва договоренностей о частичном прекращении огня Дональд Трамп, по сообщениям источников, продолжает настаивать на заключении мирного соглашения до мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно Россия должна начать действовать для прекращения боевых действий против Украины. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.



Комментарий Трампа прозвучал на фоне визита в Россию специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. По данным BBC, в пятницу Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Кремль подтвердил, что темой разговора стала война в Украине.



По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.