Украина как послевоенный Берлин: Келлог озвучил план зонирования страны

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью The Times заявил, что одним из возможных вариантов мирного урегулирования может стать разделение Украины на зоны контроля, подобно тому, как это было с Берлином после Второй мировой войны.



«Можно сделать так, чтобы это выглядело как то, что случилось с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона, французская зона, британская зона, зона США», — заявил Келлог.



По его словам, британские и французские войска могли бы занять позиции на западе Украины, в то время как российские войска остались бы на оккупированном востоке. Между ними, по замыслу Келлога, находились бы украинские силы и демилитаризованная зона.



Он подчеркнул, что западные силы на запад от Днепра, включая Киев, «совершенно не будут провокационными» для Москвы, и добавил, что Украина — достаточно большая страна, чтобы на её территории могли размещаться миротворческие силы.



При этом Келлог уточнил, что США не будут направлять собственных военных, и предположил, что буферная зона шириной 18 миль (около 30 км) может быть создана вдоль существующей линии соприкосновения на востоке страны.



«Вы смотрите на карту и создаёте, за неимением лучшего термина, демилитаризованную зону. Отведите обе стороны назад на 15 километров каждая — это и даст те самые 18 миль», — пояснил он.



Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин «может не принять» этот план. Однако, по его мнению, подобная буферная модель с участием других государств — «коалиции добровольцев» — могла бы стать основой для прекращения огня и начала политического процесса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский спецпосланник Стив Уиткофф предложил передать России право собственности на Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области как условие для прекращения огня в войне против Украины.