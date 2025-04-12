Один погибший, четверо раненых: последствия обстрелов Донетчины 11 апреля

За 11 апреля российские военные убили 1 жителя Донецкой области — в Покровске



Еще 4 человека в области за сутки получили ранения, сообщили в областной военной администрации. Люди пострадали в Гришино, Покровске, Заречном, Константиновке.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



С начала полномасштабного вторжения в области погибли 3136 мирных жителей, 6916 получили ранения.

За четверг, 10 апреля, войска оккупационной армии РФ 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.