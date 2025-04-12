В двух районах Киева — пожары после ночной атаки российских дронов

В результате атаки российских беспилотников в Киеве возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



По данным медиков, в результате атаки в Святошинском районе столицы трое пострадавших. Одного госпитализировали, двум медики оказали помощь на месте.

«Пожар в Святошинском районе. Горят нежилые помещения. Еще один пожар в этом районе возник в результате падения обломков БПЛА. В Дарницком — горит частный дом. Экстренные службы на месте», — отметил Кличко.

«Наибольшим разрушениям подвергся Святошинский район столицы. Здесь возник пожар площадью 1500 кв. м в складском здании. На другой локации, на территории промышленного предприятия, загорелись еще два складских здания — на площадях 1000 и 150 кв. м. Часть конструкций разрушена. Также обломки одного из дронов упали на спортивную площадку и соседние здания, повреждены фасад и окна. Информации о возгорании на этом участке не поступало», — сказано в Телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

За 11 апреля российские военные убили 1 жителя Донецкой области — в Покровске.