ВСУ сбили 56 ударных дронов за ночь: массированная атака РФ охватила пять областей

По сообщению главы военной администрации Славянска Вадима Ляха, российские дроны атаковали промзону в городе. Никто не пострадал.



Всего ночь на субботу, 12 апреля, подразделения Воздушных сил и ПВО Сил обороны Украины уничтожили 56 ударных беспилотников из 88, которыми Россия атаковала территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

«По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (и других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)», — говорится в официальном сообщении.

Атаку отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп Сил обороны.

По данным ВСУ, массированный налет начался в 20:00 11 апреля. В атаку были задействованы дроны Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

В результате атаки российских беспилотников в Киеве возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах.