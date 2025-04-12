Под ударами — Покровск, Константиновка, Северск: потери и разрушения на Донетчине за сутки

По состоянию на утро 12 апреля обстановка в Донецкой области остаётся напряжённой. За прошедшие сутки российская армия 20 раз обстреляла населённые пункты региона, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения, сообщает областная военная администрация.

В Покровске погиб один человек, ещё один ранен, повреждены два жилых дома. В Гришино зафиксировано ранение мирного жителя. В Родинском повреждены жилой дом и здание парикмахерской.

В Заречном Лиманской громады ранен человек. В Славянске повреждено промышленное помещение. В посёлке Зоря Ильиновской громады разрушено 14 объектов инфраструктуры. В Константиновке ранен один человек, повреждены 2 административных здания, 2 нежилых помещения и 2 склада.

В Северске повреждено 10 жилых домов.

В течение суток с линии фронта эвакуированы 135 человек, включая 25 детей.



Всего ночь на субботу, 12 апреля, подразделения Воздушных сил и ПВО Сил обороны Украины уничтожили 56 ударных беспилотников из 88, которыми Россия атаковала территорию страны.