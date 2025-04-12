Украинские силы ССО взяли в плен 14 российских военных на территории Курской области

Подразделения Сил специальных операций Вооружённых сил Украины за последние несколько дней взяли в плен 14 российских военных, в том числе трёх офицеров, на территории Курской области России.

Операторы ССО провели серию специальных операций на Курщине. Во время нескольких боевых столкновений украинские бойцы заставили противника сдаваться. В результате спланированных и скоординированных действий было уничтожено около 30 российских военнослужащих.

Все задачи выполнены без потерь. Пленные уже дают показания, отметили в пресс-службе ССО.



Ранее Служба безопасности Украины провела очередной допрос военнослужащего из Китая, взятого в плен на Донетчине. Он воевал в составе российских подразделений.