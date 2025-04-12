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Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей

12 апреля 2025, 23:32

Главное за день: Украина как послевоенный Берлин. РФ атаковала пять областей

Политика

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью The Times заявил, что одним из возможных вариантов мирного урегулирования может стать разделение Украины на зоны контроля, подобно тому, как это было с Берлином после Второй мировой войны.

США планируют взять под контроль газопровод, который соединяет Россию с Европой через территорию Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. На сегодняшний день российский «Газпром» не владеет ни одной трубой на территории Украины. Через украинскую газотранспортную систему проходят несколько маршрутов транзита газа из России в Европейский Союз — в том числе «Союз», «Прогресс» и «Уренгой-Помары-Ужгород». Все эти трубопроводы находятся в собственности Украины и управляются компанией «Оператор ГТС України».

Общество

Машину бывшего военного комиссара Чувашской Республики (РФ) Бахтиёра Холикова хотели взорвать. Под автомобилем Холикова в поселке Старые Урмары было обнаружено взрывное устройство. Российское следствие рассматривает версию о причастности к попытке теракта украинских спецслужб.

Боевые действия

В ночь на субботу, 12 апреля, подразделения Воздушных сил и ПВО Сил обороны Украины уничтожили 56 ударных беспилотников из 88, которыми Россия атаковала территорию страны. В Киеве возникли пожары в Святошинском и Дарницком районах, трое пострадавших. В Донецкой области один человек погиб, четверо получили ранения, повреждены жилые дома, склады и админздания.

На Харьковском направлении российская армия проводит доукомплектование своих подразделений после понесенных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом сообщили в ОСГВ «Хортица».

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