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Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: в городе загорелись дома и есть раненые

13 апреля 2025, 15:32

Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: в городе загорелись дома и есть раненые

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС

Ночью 13 апреля российская авиация управляемыми авиабомбами ударила по частному сектору города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Повреждены четыре дома, возникли пожары по двум адресам. Спасатели потушили пожар дома и кровли хозяйственной постройки на общей площади 70 квадратных метров. По второму адресу бойцы ГСЧС локализовали пожар кровли дома, но из-за повторного обстрела и угрозы жизни и здоровью личного состава вынуждено приостановили тушение огня и вернулись в подразделение.

В результате ударов два человека получили ранения.

Напомним, что утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего в городе много погибших и раненых.

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