Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: в городе загорелись дома и есть раненые

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС

Ночью 13 апреля российская авиация управляемыми авиабомбами ударила по частному сектору города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены четыре дома, возникли пожары по двум адресам. Спасатели потушили пожар дома и кровли хозяйственной постройки на общей площади 70 квадратных метров. По второму адресу бойцы ГСЧС локализовали пожар кровли дома, но из-за повторного обстрела и угрозы жизни и здоровью личного состава вынуждено приостановили тушение огня и вернулись в подразделение.



В результате ударов два человека получили ранения.

Напомним, что утром 13 апреля Россия нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего в городе много погибших и раненых.