«Троллейбус смерти – фактически все пассажиры погибли»: в ОВА рассказали новые подробности удара по центру Сум

Последствия российского ракетного удара по центру Сум. Фото: ГСЧС

Россия применила ракеты с кассетным снаряжением для удара по центру Сум. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.



По его словам, в это время там находилось много людей.



«Сегодня большой праздник, люди возвращались из церкви. Ракета разорвалась в воздухе. Обломками посечены стены зданий. К сожалению, есть погибшие. Наибольшее количество жертв – это люди, которые находились в троллейбусе, фактически все пассажиры погибли. Это троллейбус смерти. В результате удара «пострадали» помещения университета, в жилых домах вокруг повреждены окна и двери», – заявил Артюх.

Напомним, что ракетный удар центру Сум российские оккупанты нанесли утром 13 апреля.



Уже известно о 32 погибших и 99 раненых людях.



Начальник ГУР Кирилл Буданов назвал, какие подразделения и чем ударили ВС РФ по центру Сум.