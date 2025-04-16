Раненых россиян отправляют в бой: зафиксирован штурм на палках

РФ бросает на штурм раненых солдат с палками и костылями. Фото: кадр из видео

Россия продолжает бросать на штурмы всех без разбора, включая раненых. Об этом сообщает пресс-центр Национальной гвардии Украины.

Штурмовики на милицях: росіяни кидають вперед усіх без розбору



Аеророзвідники бригади «#Спартан» зафіксували черговий доказ того, що ворог не шкодує свій особовий склад. У бік позицій "Спартану" на Покровському напрямку намагався докульгати окупант, який спирався на палицю. pic.twitter.com/9zyoHXzQ7G — НГУ (@ng_ukraine) April 16, 2025



Аэроразведка бригады «Спартан» зафиксировала, как на Покровском направлении к позициям украинских защитников пытался продвинуться российский солдат, опираясь на палку. Несмотря на очевидное ранение, его отправили в бой.



Это не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что оккупанты уже пытались наступать на украинские позиции, передвигаясь на самодельных костылях.



По данным НГУ, командование российских войск ставит бойцам ультиматум: либо идти в атаку, либо быть убитыми своими же.

Напомним, под Покровском россияне отправляют к украинским позициям штурмовиков на костылях.