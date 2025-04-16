Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине: один нардеп проголосовал против

Верховная Рада на 90 дней продлила военное положение в Украине – до 6 августа. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
За это решение проголосовали 357 нардепов, против – один.
Также парламент на 90 дней продлил мобилизацию – до 6 августа. За ее продолжение проголосовали 346 народных депутатов, против – один, воздержался – один.
В обоих случаях против голосовал нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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