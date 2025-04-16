В апреле начала падать интенсивность российских штурмов на Покровском направлении – DeepState

Уничтоженная российская бронетехника. Фото: 58-я мотопехотная бригада ВСУ

В апреле начали терять в интенсивности штурмовые действия российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.



ВС РФ вынуждены восстанавливаться после потерь, которые понесли в конце марта и начале апреля.



«Тогда медиана за пять дней была вдвое больше, чем сейчас. Это не значит, что враг перестал штурмовать. Это свидетельствует об уменьшении интенсивности на всем направлении. Ведь продолжаются бои в Лысовке, Шевченко, Песчаном, Котлино, Удачном, Надеевке и Успеновке, где россияне ежедневно проводят штурмовые действия», – отметили в DeepState.

Напомним, что ранее аналитики DeepState заявили, что в апреле количество российских штурмов начало падать по всему фронту.