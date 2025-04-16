Украинская модель стала обладательницей титула «Мисс США-2025»

Впервые в истории обладательницей титула «Мисс США-2025» стала украинка

Уроженка Дрогобыча Львовской области Адриана Пущак одержала победу на престижном конкурсе красоты «Мисс США-2025». Она стала первой украинкой, которая получила титул Miss Petite USA Universe 2025 в своей категории на международном конкурсе Ms/Mrs Universe Pageant.

Кроме этого, Адриана получила звание Первой вице-мисс Ms USA Universe и вошла в тройку лидеров в номинации «Народный выбор». Об этом сообщает «Еспресо. Захід».

«Я – Мисс США-2025. До сих пор не верю, когда произношу эти слова... Сегодня я стою здесь с короной на голове и слезами радости в глазах. Эта победа – не только моя. Она для каждой девушки, которая сомневалась в себе. Для каждой, кто боялся начинать сначала. Ты можешь все. Спасибо всем, кто поддерживал меня», – написала Пущак в Instagram.

Финал конкурса прошел с 9 по 12 апреля. В нем приняли участие финалистки из разных штатов США, которые соревновались в четырех категориях, демонстрируя не только внешность, но и харизму, актерские способности, жизненные принципы и силу духа.

В 2022 году Адриана из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину переехала в США вместе с дочерью Ванессой. Там она создала собственный бизнес в бьюти-индустрии и стала активной участницей украинской диаспоры.