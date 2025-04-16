Рубио и Уиткофф посетят Париж: на повестке — мир в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и специальный посланник президента Стив Уиткофф посетят Париж с 16 по 18 апреля. Как сообщает Госдепартамент, целью визита станет обсуждение с европейскими партнёрами путей завершения войны, которую Россия ведёт против Украины.
«Госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф проведут встречи в Париже 16–18 апреля для переговоров с европейскими коллегами в рамках продвижения цели президента Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития», — говорится в официальном заявлении.
Также планируется обсудить совместные интересы США и европейских стран в регионе.
Ранее об этой поездке сообщало издание Politico, ссылаясь на источники: по информации издания, Уиткофф намерен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а Рубио проведёт переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.
Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что видит возможность мирной сделки с Путиным, а США и Россия могут перестроить отношения через «коммерческие возможности».