РФ уничтожила ледовую арену «Фаворит» в Херсоне

Разрушенная РФ ледовая арена «Фаворит-Арена». Фото: НОК

16 апреля 2025 года в результате обстрела жилых кварталов и центра Херсона российская армия уничтожила ледовую арену «Фаворит-Арена». Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.



«Фаворит-Арена» была ключевым спортивным объектом города. Здесь тренировались хоккеисты, фигуристы и другие спортсмены. Арена служила домашней площадкой хоккейного клуба «Днепр» и играла важную роль в развитии детского и юношеского спорта.



Именно на этой арене начинал карьеру трёхкратный чемпион Украины и участник чемпионатов мира по фигурному катанию Кирилл Марсак. Напомним, арена уже страдала от вражеского огня: 16 июня 2023 года она получила частичные повреждения в результате обстрела. Теперь же объект уничтожен полностью.



По данным НОК, с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила более 726 объектов спортивной инфраструктуры в Украине, в том числе 17 баз олимпийской подготовки.

Ранее начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко во время записи обращения попал под артиллерийский обстрел.



Позже стало известно, что количество раненых в результате комбинированного обстрела врагом Центрального района Херсона увеличилось до 9.