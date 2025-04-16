Житель Краматорска сдавал позиции ВСУ под Покровском — его осудили на 15 лет

Жителя Краматорска приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он собирал данные о фортификационных сооружениях и позициях Сил обороны Украины в Краматорском районе, сообщили в Офисе генерального прокурора.



«По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор жителю Краматорска за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Его осудили на 15 лет с конфискацией имущества», — говорится в сообщении ведомства.



По данным СБУ, осужденным оказался 49-летний безработный, которого российские спецслужбы завербовали дистанционно через соцсеть «Одноклассники». Он публиковал антиукраинские комментарии, после чего вышел на связь с представителями РФ.



Следствие установило, что агент передавал информацию о расположении оборонных сооружений и огневых позиций украинских военных, а также пытался выявить места хранения техники и боеприпасов в Покровском направлении. Во время одной из разведвылазок его задержали по месту жительства — мужчина готовил очередной отчет для своего куратора.



При обыске у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской стороной.

В Донецкой области суд заочно приговорил трех бывших сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям к 14 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.



Ранее был заочно осужден экс-правоохранитель, который нарушает права заключенных в захваченном Мариупольском следственном изоляторе.



Также в Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 6 мужчинам, которые воевали в составе войск РФ против ВСУ на Донбассе.